Messina, cade in sella al quad: deceduto 19enne

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Reitano, cittadina in provincia di Messina. A quanto pare infatti, un 19enne del posto, C.B., è morto in seguito ad una bruttissima caduta dal proprio quad che gli ha causato delle gravi lesioni interne. Inizialmente le condizioni del giovane, in seguito al sinistro, sembravano stabili, ma dopo esami più attenti gli era stata riscontrata una frattura cranica, causata dall’impatto con il terreno e con una pietra, che avrebbe provocato una lesione ossea e un’emorragia cerebrale. I medici dell’ospedale di Mistretta, dato le gravi condizioni del 19enne, avevano deciso quindi il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Civico dove purtroppo, gli specialisti del nosocomio non hanno potuto arrestare quella che si è era trasformata in una situazione ormai praticamente irreversibile e che ha avuto come conseguenza il decesso del 19enne.

Di Pietro Geremia