Messina: cane “corso” a guardia di 1 kg di droga : arrestata coppia di 21enni

Connect on Linked in

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato nella giornata di ieri 2 incensurati, originari di Messina e disoccupati che, nel giardinetto antistante la loro abitazione, nascondevano poco più di un chilogrammo di marijuana.

I militari dell’Arma, monitorando i giovani consumatori di stupefacenti del quartiere “Giostra” a Messina, nel corso dei servizi di controllo del territorio, sono risaliti a una coppia di 21enni, disoccupati, residenti sul viale Giostra, a cui sono stati trovati un chilogrammo marijuana. In particolare, i Carabinieri sono stati particolarmente insospettiti dal fatto che, nei pressi di un sottoscala di pertinenza della loro abitazione, la giovane coppia avesse messo un “molosso”, ovvero un cane “Corso” di grossa taglia, legato con una catena di 10 metri, a guardia dello stupefacente, e che alla vista dei militari abbia cercato di scoraggiarli ad effettuare la perquisizione domiciliare, poi rivelatasi fruttuosa.

Infatti, dopo aver allontanato il cane i militari dell’Arma hanno aperto la porta del sottoscala retrostante la cuccia dell’animale rinvenendo, abilmente occultati, 2 involucri di cellophane contenenti complessivamente 1 kg e 20 grammi circa di Marijuana, immediatamente sottoposta a sequestro.

Così, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti sono finiti in manette V.G. e la compagna B.G. che dopo aver espletato le formalità di rito in Caserma, sono stati condotti agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, avvenuto nella giornata di oggi, al termine del quale, l’A.G., dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la traduzione presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi per entrambi gli autori.