Messina: Carabinieri arrestano un 40enne per furto aggravato in un negozio di abbigliamento

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado hanno arrestato, in flagranza di reato, il 40enne C.F., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno fermato un uomo che con fare sospetto usciva da un noto negozio di abbigliamento sul viale San Martino. Sottoposto a perquisizione personale, il fermato è stato trovato in possesso di alcuni capi di abbigliamento rubati poco prima all’interno del negozio. Pertanto, la refurtiva è stata restituita al titolare dell’esercizio commerciale e l’uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Messina che, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.