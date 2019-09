Messina, carabinieri arrestano un pregiudicato per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di P.S.

Connect on Linked in

Nel pomeriggio di ieri a Frazzanò (ME), i Carabinieri della Stazione di Mirto hanno arrestato il 50enne R.L.F., originario di Frazzanò, da tempo residente in Torrenova, ritenuto responsabile del reato di violazione degli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno cui è sottoposto nel comune di Torrenova.

Nel corso dei servizi di prevenzione svolti sul territorio, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo all’interno di un casolare del centro abitato del comune di Frazzanò in compagnia di altre persone gravate da pregiudizi penali e lo hanno arrestato, in flagranza di reato, per la violazione delle prescrizioni, imposte nella misura di prevenzione, di non frequentare persone pregiudicate e di non soggiornare in comuni diversi da quello di Torrenova.

Inoltre, i militari dell’Arma lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo e sequestrando un coltello della lunghezza complessiva di 16 cm. e, pertanto, lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti anche per il reato di porto ingiustificato di arma bianca.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Patti.