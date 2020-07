Messina, condannato a tre anni e sei mesi di reclusione: 44enne arrestato dai Carabinieri

Connect on Linked in

Nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione pena detentiva in carcere, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Messina, i Carabinieri della Stazione di Sant’Agata di Militello hanno arrestato il 44enne P.G., già noto alle forze dell’ordine, condannato alla pena residua di tre anni e sei mesi di reclusione, perché riconosciuto responsabile dei reati di violazione norme sulle misure di prevenzione e false dichiarazioni per l’ottenimento del gratuito patrocinio per fatti commessi in Sant’Agata di Militello nell’anno 2011.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) per l’espiazione della pena.