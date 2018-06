Messina, confiscati beni per un valore di 300 mila eu ad esponente di spicco del clan Ercolano – Santapaola

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ieri, all’alba, in provincia di Messina e Catania, i Carabinieri della Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale di Catania, congiuntamente ai militari della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra, hanno dato esecuzione ad un “Decreto di sequestro finalizzato alla confisca”, emesso

dal Tribunale del capoluogo etneo – Sezione Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, nei confronti di beni immobili (terreni e fabbricati rurali) riconducibili a CATANIA Salvatore, inteso “Turi”, in atto detenuto presso la casa circondariale di Catania-Bicocca, elemento di vertice del clan mafioso operante nell’area territoriale compresa tra i comuni di Bronte, Maniace e Cesarò, saldamente legato ai famiglia di cosa nostra catanese “Santapaola – Ercolano”.

Il provvedimento patrimoniale eseguito, scaturisce da due distinte indagini, denominate IBLIS e NEBRODI, condotte dal 2009 al 2017 dai due Reparti operanti. I due filoni d’indagine, uno riguardante il complesso sistema dei contributi comunitari erogati dall’A.G.E.A., e le connesse attività illecite tese a

garantirsene la percezione pur senza averne i requisiti, e l’altro inerente gli atti intimidatori e le estorsioni poste in essere dal sodalizio criminale ai danni degli imprenditori della zona, erano giunte a convergenti risultanze nell’acclarare la figura di vertice del CATANIA ed avevano condotto, in data 14 febbraio 2017, all’arresto di CATANIA unitamente ad altri 8 correi, poiché ritenuto promotore del sodalizio e autore di alcune estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Gli accertamenti patrimoniali condotti consentivano di svelare come gran parte delle possidenze riconducibili a CATANIA fossero il frutto di attività illecite e riciclaggio di capitali ed il suo patrimonio immobiliare, colpiti dal provvedimento ablativo, ammonta al valore complessivo di €300.000,00.