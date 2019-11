Messina, controlli anti-prostituzione: identificate due donne

Connect on Linked in

Nella notte scorsa gli uomini della polizia municipale appartenenti alla provincia di Messina hanno scoperto una casa a luci rosse in pieno centro.

L’operazione, facente parte degli ormai consueti controlli anti-prostituzione avrebbero permesso di identificare due donne accusate di meretricio oltre ad un cliente beccato in castagna mentre stava per lasciare l’appartamento dopo avere usufruito della prestazione sessuale e la somma non indifferente di oltre 5mila euro, per i quali si procederà a ulteriori verifiche insieme alla Guardia di Finanza.

Nell’esecuzione dei controlli sarebbe stato individuato anche il proprietario dell’appartamento in questione il quale è stato accusato del reato di sfruttamento della prostituzione.