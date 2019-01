Messina, controlli dei carabinieri: arrestati due uomini e una donna

Print This Post

I carabinieri della Stazione di Sant’Alessio Siculo (ME), hanno arrestato, in flagranza di reato, L.R.O. 54enne residente in Casalvecchio Siculo, ritenuto responsabile del reato di evasione.

I Carabinieri della Stazione, impegnati in attività di controllo nel territorio, hanno notato l’uomo, in atto sottoposto agli arresti domiciliari, fuori dalla propria abitazione e lo hanno arrestato per il reato di evasione poiché, violando gli obblighi imposti, si era allontanato dal domicilio senza giustificato motivo.

A Giardini Naxos (ME), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Taormina hanno arrestato per evasione il 34enne C.E.M., trovato dai militari dell’Arma al fuori del proprio domicilio ove doveva necessariamente trovarsi poiché in regime di arresti domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Messina, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

In Letojanni (ME), i militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Taormina, hanno deferito in stato di libertà una 40enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Carabinieri, che da alcuni giorni tenevano sotto osservazione la donna, hanno effettuato un controllo sottoponendo la giovane a perquisizione personale estesa successivamente anche al suo domicilio, rinvenendo complessivamente oltre 90 grammi di marijuana. La droga sequestrata sarà inviata per gli accertamenti tecnici al Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina.