Un fine settimana nero per la città di Messina.

Un 67ennne originario del posto sarebbe deceduto in seguito alla caduta da un dirupo.

Il fatto sarebbe avvenuto sabato sera quando l’uomo, di professione forestale, si stava recando a bordo di un’autobotte a spegnere un incendio divampato in un terreno sito nel villaggio di San Filippo superiore quando, per cause ancora da scoprire, avrebbe pers o il controllo del mezzo pesante finendo così in un scarpata.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118 i quali non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.