Messina, detenevano eroina, cocaina e marijuana: arrestata una coppia

I Carabinieri della Stazione Messina Gazzi, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane coppia, V. P. 25enne e L. M. 22enne, entrambi già gravati da precedenti di polizia ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A destare i sospetti dei militari sono stati i movimenti, nel corso degli ultimi giorni, intorno ad una baracca del rione Taormina, occupata dalla coppia.

I militari hanno fermato e controllato V.P. in strada trovandolo in possesso di circa 7 grammi di marijuana; immediatamente hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del giovane, all’interno della quale vi era la convivente, e dove hanno rinvenuto un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti.

Gli operanti, infatti, hanno sequestrato numerose confezioni in cellophane e carta stagnola, contenenti complessivamente ben 512 gr. di eroina brown sugar, 116 gr. di cocaina, 51 gr. di marijuana e 27 gr. di hashish. I miliari, inoltre, hanno trovato in casa due bilancini di precisione, materiale atto al confezionamento ed una somma in contanti ritenuta provento dell’attività illecita.

I due giovani, dopo le formalità di rito sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso la casa circondariale Messina Gazzi.