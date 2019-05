Messina, deve espiare oltre 4 anni di carcere :arrestato 40enne

Print This Post

Nella serata di ieri, in attuazione di un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale di Messina, i Carabinieri della Stazione di Saponara hanno arrestato P.C., 40enne pregiudicato messinese.

I militari dell’Arma hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione e lo hanno arrestato poiché deve espiare la pena di 4 anni, 6 mesi e 25 giorni di reclusione poiché condannato per i reati di ricettazione, commessa nel 2010 quando fu sorpreso dai Carabinieri in possesso del motore di un’auto risultato rubato, e di di detenzione abusiva di una canna di fucile priva di matricola, commesso nel 2016, quando nel corso di una perquisizione domiciliare, fu trovato dai militari dell’Arma in possesso di una canna di fucile priva di matricola.

Il 40enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto ove dovrà espiare.