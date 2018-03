Messina, difende ex ragazzo che tentò di bruciarla: indagata per falsa testimonianza

Connect on Linked in

Continuano le vicende sul controverso caso di Ylenia Bonavera, la ragazza di 23 anni che l’ex fidanzato Alessio Mantineo cercò d’uccidere bruciandola l’8 gennaio 2017.

La vicenda con protagonista la giovane era salita all’onor delle cronache non solo per la drammaticità del caso, ma anche per le varie ritrattazioni della stessa nel tempo.

La 23 infatti aveva rilasciato dichiarazioni discordanti in tribunale e nelle trasmissioni televisive sul perché il suo ex fidanzato avesse tentato di uccidere arrivando ad affermare addirittura che l’avrebbe fatto per amore.

Per questi motivi dunque, la Procura di Messina ha inviato a Bonavera un avviso di conclusione indagini per falsa testimonianza e favoreggiamento in quanto, sia subito dopo l’episodio che durante il processo, raccontò di non conoscere l’aggressore difendendo il suo ex fidanzato.

Di Pietro Geremia