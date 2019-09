Messina, due gemelli neonati muoiono al Policlinico: forse uccisi da infezione

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Due gemellini, nati il 14 agosto scorso al San Vincenzo di Taormina, figli di una coppia di Riposto sono morti, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, per cause da accertare; in corso verifiche cliniche e specialistiche disposti dall’autorità giudiziaria. I bimbi – un maschietto e una femminuccia – sono morti al Policlinico di Messina, dove erano stati trasferiti (nel reparto di terapia intensiva), nel giro di una settimana. La bimba sarebbe deceduta lunedì 9 settembre, il fratellino, invece venerdì 13.

Al momento l’unica certezza – riporta la Gazzetta del Sud – è l’ipotesi che i decessi, in entrambi i casi, possano essere stati provocati da una violentissima infezione. In caso di conferma di quella che, al momento, resta solo un’ipotesi bisognerà capire dove è stata contratta. Per tale ragione sotto la lente d’ingrandimento ci sono i reparti di entrambi gli ospedali dove la puerpera e i neonati sono stati ospitati.

I genitori dei gemellini, residenti in un quartiere popolare di Riposto, hanno incaricato il proprio legale di fiducia, l’avvocato Cristoforo Alessi, mentre è stato nominato anche un consulente medico di parte, il dott. Alberto Tigano. Su disposizione del magistrato inquirente è stata programmata per oggi pomeriggio alle 17 l’esecuzione dell’autopsia (già eseguito, il 10 settembre scorso, l’esame autoptico sul corpicino della sorellina).

La Procura di Messina che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha nominato la dott.ssa Patrizia Napoli, medico legale, dott. Lorenzo Mondello, specialista in malattie infettive e il dott. Guglielmo Catalioto, pediatra neonatologo. Le indagini sono invece condotte dai carabinieri della Compagnia di Taormina.

Fonte: lasicilia.it