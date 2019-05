messina, evade dagli arresti domiciliari: 25enne arrestato dai Carabinieri.

Connect on Linked in

Lo scorso 18 maggio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, hanno arrestato, in flagranza di reato, il 25enne P.A. ritenuto responsabile del reato di evasione.

Il giovane stava scontando la misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione dei propri genitori per reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata dalla recidiva infra quinquennale . Nel corso del pomeriggio del 18 maggio scorso, i Carabinieri hanno effettuato un controllo per verificare il rispetto degli obblighi imposti accertando che l’uomo si era allontanato dall’abitazione senza alcuna autorizzazione. I militari si attivavano nelle ricerche e lo rintracciavano poco dopo presso il locale P.T.E. del 118 mentre si stava facendo medicare per una lieve lesione.

Ieri, l’arrestato è stato condotto dinnanzi al Giudice del Tribunale di Patti per il giudizio direttissimo al termine del quale, l’A.G., dopo aver convalidato l’arresto dei Carabinieri, ha confermato la misura degli arresti domiciliari per i quali stava già scontando la pena.