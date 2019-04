Messina, Fuoco sull’A18 per un pauroso incidente: feriti e tre auto coinvolte

Connect on Linked in

Pauroso incidente lungo l’A18 Messina-Catania, al km 41, nei pressi della galleria Pietraperciata.

All’altezza dello svincolo per Giardini Naxos, in direzione Catania, tre auto sono rimaste coinvolte in grave sinistro che si è verificato intorno alle ore 15.30. Due autovetture si sono scontrate, sembra frontalmente, e una ha preso fuoco.

Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’auto che, in seguito alla violenta collisione ha preso fuoco è riuscito ad abbandonare l’abitacolo del mezzo già avvolto dalle fiamme raggiungendo la corsia di emergenza ed è rimasto illeso.

Riguardo alla dinamica uno dei veicoli che percorreva l’autostrada in direzione Catania ha invaso la corsia opposta, forse per un colpo di sonno del conducente, centrando un primo veicolo di striscio e poi con violenza, frontalmente, una seconda auto che ha preso fuoco.Ci sarebbero due feriti, entrambi sono stati condotti al prono soccorso dell’ospedale San Vincenzo di Taormina. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco di Letojanni, la Polstrada e diverse ambulanze del 118. Per far scorrere la circolazione nel tratto interessato dall’incidente è stata riaperta l’altra carreggiata chiusa per lavori.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/messina/233087/fuoco-sull-a18-per-un-pauroso-incidente-feriti-e-tre-auto-coinvolte.html )