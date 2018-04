Messina, giudice accusato di produzione di foto di minori nude e violenza sessuale

Connect on Linked in

Non sempre chi dovrebbe dare l’esempio svolge appieno il proprio dovere.

Sembrerebbe questo il caso di un giudice rinviato al giudizio dalla Procura di Messina con l’accusa di produzione e diffusione di materiale pedo-pornografico e violenza sessuale su minore.

Nel dettaglio, secondo i pm, il magistrato non solo avrebbe ripreso col cellulare due ragazzine di 16 anni e avrebbe diffuso le immagini in rete, ma avrebbe anche scaricato da internet materiale pornografico con foto di adolescenti destinato alla diffusione, partecipato a chat con altri soggetti interessati allo scambio di foto hard di ragazzine e, non pago, sembra che avrebbe addirittura spogliato una minore mentre dormiva e la avrebbe toccato il seno. In seguito al suo arresto, il giudice messinese è stato messo agli arresti domiciliari in un centro di recupero.

Di Pietro Geremia