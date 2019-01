Messina, guida senza patente e in stato di ebbrezza: arrestato 41 enne rumeno

Connect on Linked in

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Patti, hanno arrestato B. F. 41enne rumeno, domiciliato in quel comune, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria Rumena per i reati di guida senza patente e guida in stato di ebbrezza.

L’uomo, destinatario del provvedimento internazionale di cattura, è stato rintracciato dai Carabinieri presso il suo domicilio di Patti ed al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Barcellona P.G., a disposizione della Corte d’Appello di Messina che dovrà decidere sull’eventuale richiesta di estradizione dell’Autorità Giudiziaria Romena.