Messina, i carabinieri ritrovano 40enne scomparso da 8 giorni

Nella mattinata di ieri, a seguito dell’attivazione del Piano Provinciale di Intervento per la Ricerca di Persone Scomparse, coordinato dalla Prefettura di Messina, dopo giorni di incessanti ricerche nelle campagne tra Caronia, S. Stefano di Camastra e Reitano, i Carabinieri della Compagnia di Mistretta, con il supporto delle unità Cinofile dei Nucleo Carabinieri Cinofili di

Nicolosi e di un velivolo del 9° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, coadiuvati dal personale dei Vigili del Fuoco di S. Agata di Militello, del Corpo Forestale e dalla Protezione Civile di Mistretta, grazie alla localizzazione da parte del velivolo del Nucleo Elicotteri, hanno individuato e fermato, in c.da Campo, nel Comune di Reitano, S. P., 40 anni, originario del predetto comune.

L’uomo si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione, senza più farvi ritorno lo scorso 8 novembre, quando aveva forzato un posto di blocco, in località Torre del Lauro di Santo Stefano di Camastra (ME), speronando con la propria autovettura un veicolo militare della Guardia di Finanza di S. Agata di Militello, terminando la sua corsa con l’auto in bilico sui binari della ferrovia ed era poi fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Due giorni dopo questo episodio gli anziani genitori avevano denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri di Mistretta preoccupati anche per il suo stato di salute.

Le ricerche si sono protratte per oltre una settimana con l’attuazione Piano Provinciale di Intervento per la Ricerca di Persone Scomparse, coordinato dalla Prefettura di Messina, con l’intervento delle forze dell’ordine fino alla mattina odierna quando l’uomo è stato individuato dall’elicottero dei Carabinieri in aperta campagna, ed è stato raggiunto e fermato mentre tentava nuovamente di sfuggire ai soccorritori.

L’uomo, denutrito, disidratato e visibilmente segnato dagli 8 giorni di stenti passati all’addiaccio, è stato condotto all’Ospedale di Mistretta dove i medici di turno, in accordo con il Servizio di Igiene Mentale, hanno sottoposto S. P. a Trattamento Sanitario Obbligatorio e trasportato presso il Reparto Psichiatrico dell’Ospedale di Patti (ME).

Del ritrovamento dell’uomo sono state informate, per quanto di rispettiva competenza, la Prefettura di Messina e l’Autorità Giudiziaria di Patti