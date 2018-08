Messina, il medico ai pazienti: “Prima di fare la visita lavatevi”

Print This Post

Un avviso decisamente esplicativo quello comparso dietro la porta dello studio ospedaliero di un primario di un reparto del Policlinico di Messina e fotografato da un uomo che aveva accompagnato la madre per una visita, il quale l’ha inviato a un’amica che a sua volta l’ha inoltrato alla direzione del Policlinico.

Il medico infatti, ha affisso un cartello in cui in si invitano i pazienti a lavarsi prima delle visite programmate, cambiarsi la biancheria intima e pulirsi le scarpe dalla terra o altro prima di entrare.

Secondo il sagace avviso del dottore, che ha lasciato in calce nome, cognome, ruolo e addirittura la firma, la pulizia non cancella nessun importante indizio utili alla diagnosi, per cui certi pazienti possono procedere tranquillamente a una doccia ricordando così che “una ascella lavata è sempre ben apprezzata”.

Di Pietro Geremia