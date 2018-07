Messina, inaugurata una spiaggia per disabili ad Acquedolci

Print This Post

Inaugurata ad Acquedolci una spiaggia interamente dedicata ai diversamente abili.

Per il secondo anno consecutivo, è stata allestita in contrada Buffone, una zona attrezzata e gratuita, munita di pedane, lettini, ombrelloni e docce, interamente congegnata per persone affette da disabilità.

L’iniziativa fortemente caldeggiata dal sindaco, Alvaro Riolo, è nata con l’obiettivo di abbattere gli ostacoli che si frappongono nella quotidianità di un disabile, offrendo un servizio dignitoso ed utile. L’inaugurazione del percorso in acqua e l’apertura al pubblico della battigia, senza barriere, ha avuto luogo nella mattinata di martedì scorso, tanti i partecipanti, sia adulti che bambini, che, coadiuvati da volontari e familiari hanno potuto trascorrere momenti di allegria e spensieratezza, in acqua.

Fonte: gds.it

(http://messina.gds.it/2018/07/05/inaugurata-una-spiaggia-per-disabili-ad-acquedolci_880355/)