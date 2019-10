Messina, incidente a Francofonte: 3 le vittime

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla

statale 194 Catania-Ragusa, nei pressi di Francofonte.

Intorno alle 16 di del 29 Ottobre pare infatti che una Peugeot 208 stava transitando tranquillamente per la strada statale messinese in direzione Catania quando, in fase di sorpasso, si sarebbe scontrata frontalmente con il camion che proveniva dalla direzione opposta.

In seguito all’impatto si sarebbero precipitati sul posto vigili

del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere contorte, e i sanitari del

118 i quali non hanno potuto fare altro che costatare la morte dei tre

occupanti del veicolo.

Sul tragico incidente gli uomini dell’arma dei carabinieri,

guidati dalla Procura di Siracusa, hanno aperto un’inchiesta per stabilire la

dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.