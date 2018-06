Messina, incidente sulla A20: cappota una cisterna, auto va in fiamme

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri sulla A20 che collega Messina a Palermo.

Nello specifico, sembra che al chilometro 28, nelle vicinanze della galleria Grangiara in direzione Palermo, per cause ancora da spiegare un’autocisterna si sarebbe capovolta causando un tamponamento a catena il quale ha a sua volta causato l’incendio di due auto.

Tra i feriti ci sarebbe una donna che ha subito gravi conseguenze dal sinistro per i quali, una volta soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico di Messina.

Di Pietro Geremia