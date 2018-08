Messina, incubo familiare: 46enne afferra per il collo moglie e figlio e li solleva in aria

Connect on Linked in

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Messina hanno arrestato un uomo ucraino di 46 anni con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali. Secondo i militari infatti, sembra che il 46enne abbia perpetrato ai danni della moglie e del figlio una serie di minacce e vessazioni varie, arrivando in due diverse circostanze addirittura ad afferrarli per il collo e a sollevarli impedendogli così di respirare per alcuni secondi. Un vero e proprio inferno fatto di calci, schiaffi, pugni e insulti dal quale le vittime hanno avuto il coraggio di uscire rivolgendosi ai militari della compagnia di Messina che, grazie anche al supporto della task force specializzata nel contrasto alle violenze di genere, hanno avviato immediate e approfondite indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica. Raccolti tutti gli elementi probatori atti a incriminare l’uomo-orco, il gip del locale Tribunale ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia