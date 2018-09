Messina, inseguimento all’americana in città: volante si scontra con due auto

Connect on Linked in

Un fine settimana decisamente movimentato quello appena trascorso nel pieno centro di Messina.

All’interno della città dello Stretto infatti è avvenuto uno spettacolare, quanto incredibile, inseguimento poliziesco a seguito del quale una volante si è scontrata contro una Mercedes e una Fiat.

Nel dettaglio, tutto è iniziato con una vera e propria caccia al ladro portata avanti dagli agenti di polizia del locale commissariato in servizio in quel momento, intenti quindi ad inseguire due malfattori a bordo di un motorino. Una volta sfrecciati all’incrocio tra via Garibaldi e via Cesare Battisti, per via di un semaforo diventato verde che ha portato gli altri due mezzi coinvolti a proseguire, lo scontro è stato inevitabile.

Secondo le prime indiscrezioni sembra che nel sinistro ci sia stato solamente un ferito, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto mentre uno dei due ladri inseguiti è stato già identificato e sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia