Messina, jeep cade in un dirupo: muore un allevatore

Un tragico incidente stradale mortale ha scosso il paese di Cesarò, in provincia di Messina nella giornata di ieri.

Il sinistro ha riguardato Francesco Scaravilli, allevatore di 68 anni che, dopo aver perso il controllo della propria jeep, è precipitato in un dirupo morendo sul colpo.

Dalle prime ricostruzioni sembra che la vittima stesse uscendo dalla sua azienda sita in contrada Gelso, quando, probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido e fangoso dalla pioggia, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe letteralmente volato per ben 40 metri con la sua Mitsubishi.

A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del 118 di rianimare il povero allevatore, deceduto dunque per via del violentissimo impatto del mezzo sul terreno. Sul luogo, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi di rito.

Di Pietro Geremia