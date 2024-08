Una drammatica scoperta è avvenuta a Messina, dove due donne, madre e figlia di 89 e 62 anni, sono state trovate senza vita nella loro abitazione in via del Fante, nel quartiere Annunziata.

La polizia scientifica e il medico legale sono intervenuti nella tarda serata di ieri per esaminare la scena. Non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi né tracce di un possibile gesto estremo nell’appartamento, che è stato trovato in ordine.

Gli investigatori stanno esplorando diverse ipotesi, ma al momento la più probabile sembra essere che una delle due donne sia morta per cause naturali e l’altra sia deceduta poco dopo per il dolore.

Secondo alcuni vicini, madre e figlia erano molto unite, riservate e religiose. Erano viste raramente fuori casa, e l’ultimo avvistamento della figlia risale a circa tre o quattro giorni fa.

La scoperta è avvenuta dopo che i vicini hanno percepito un odore sgradevole provenire dall’appartamento. I corpi, già in stato di decomposizione, sono stati trovati nella camera da letto.

Non sono stati rilevati segni di effrazione nell’abitazione, e le autorità hanno escluso l’ipotesi di omicidio. Il magistrato ha disposto il sequestro delle salme per eseguire l’autopsia e chiarire le cause esatte del decesso.

Nel complesso residenziale Garden House, dove si trova l’appartamento, molti residenti erano assenti per le vacanze estive, rendendo la situazione ancora più tragica.

I progetti futuri delle due donne includevano una possibile visita al figlio dell’anziana che vive a Roma, ma il destino ha tragicamente interrotto quei piani.