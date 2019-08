Messina, maxi rissa tra due famiglie: 3 i denunciati

Print This Post

Non godevano di certo di buoni rapporti di vicinato i membri di due famiglie venuti a scontrarsi nella giornata di ieri a suon di calci e pugni.

I fatti sarebbero avvenuti a Messina, precisamente in via Emilia, dove ben 5 persone appartenenti ai due nuclei familiari se le sarebbero date di santa ragione per motivi ancora da chiarire.

Nell’apice dello scontro pare che uno dei contendenti abbia persino brandito il casco di una moto come arma.

In seguito alla maxi rissa si sarebbero precipitati sul posto i poliziotti messinesi i quali avrebbero dovuto faticare le proverbiali 7 camicie prima di sedare gli animi e riportare tutto nella normalità.

Al termine dello scontro non si sarebbero registrati fortunatamente feriti gravi ma 3 degli assalitori sono stati denunciati.