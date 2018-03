Messina, minaccia genitori con una accetta: “Datemi i soldi o vi ammazzo”

Connect on Linked in

Avrebbe minacciato i propri genitori con una accetta pur di farsi consegnare tutti i loro risparmi per acquistare un’auto pur non avendo una patente di guida.

E’ questo ciò di cui è accusato un 36enne di Malvagna, paese in provincia di Messina, messo in custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata e danneggiamento da parte dei carabinieri su ordinanza emessa dal Gip di Messina.

L’inchiesta dei militari sarebbe partita dopo una segnalazione telefonica che denunciava le minacce del figlio perpetrate ai genitori mediante l’utilizzo di un’ascia tramite la quale avrebbe colpito e danneggiato il portone di ingresso del garage e alcuni muri.

Una volta individuato e condotto in caserma per accertamenti però, l’uomo avrebbe reagito violentemente scagliandosi contro i militari tentando non solo di fuggire ma arrivando a colpire il comandante della stazione causandogli delle lesioni. Dopo la convalida dell’arresto, il 36enne è stato dunque condotto presso il carcere messinese di “Gazzi”.

