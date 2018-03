Messina, montenegrino travolge un uomo e una donna sulle strisce pedonali

Connect on Linked in

Se la sono vista molto brutta un uomo ed una donna di Messina, falciati da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, in corso Cavour.



Durante una tranquilla mattinata domenicale, un automobilista montenegrino di 48anni ha investito una coppia di pedoni che stava attraversando sulle strisce pedonali, senza nemmeno fermarsi a prestare assistenza.

Subito dopo il sinistro, i due sono stati soccorsi da parte degli operatori del 118 i quali li hanno immediatamente trasportati in ospedale in codice rosso. Una volta arrivati al pronto soccorso, i due sono stati ricoverati per via delle gravi ferite e messi in prognosi riservata.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno rintracciato e portato in caserma il pirata della strada, dagli accertamenti è emerso che al momento dell’incidente non risultava in perfette condizioni psicofisiche. Non è escluso infine che possano scattare provvedimenti nei suoi confronti.

Di Pietro Geremia