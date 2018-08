Messina, moto impatta contro un’auto: deceduto 41enne

Print This Post

Un tragico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri lungo la Strada Statale 113, a Torrenova, in provincia di Messina. A seguito di un violento impatto tra un’auto e una moto infatti, A.C.L., residente a San Marco d’Alunzio sposato e padre di 3 bambini ha perso la vita. A quanto pare, l’uomo, di 41 anni, stava viaggiando tranquillamente a bordo del proprio scooter quando si è scontrato con una Bmw guidata da una donna. In seguito al violento impatto, sul posto si sono immediatamente precipitati i sanitari del 118 i quali non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul tragico sinistro indagano i carabinieri.

Di Pietro Geremia