Messina, muore dopo colonscopia: indagati due medici

Continuano le indagini sulla morte di I.A., insegnante di 66anni presso all’Istituto Cuppari, deceduta tre giorni fa nel reparto di malattie infiammatorie croniche intestinali dopo una colonoscopia.

Nel dettaglio, sembra che dopo aver fatto l’esame nel reparto in cui era ricoverata, la donna abbia avuto un malore a cui sarebbe seguita una crisi respiratoria che non ha lasciato scampo alla povera insegnante facendola morire poco dopo.

Sul caso la Procura di Messina ha aperto un’inchiesta, dopo la denuncia presentata dal marito della donna, in cui è stato ordinato l’esame autoptico che servirà a chiarire le cause del decesso. Il sostituto procuratore Marco Accolla intanto ha avvisato due medici, ora indagati: si tratta di un atto dovuto per eseguire l’autopsia fissata per lunedì prossimo.

Di Pietro Geremia