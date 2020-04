Print This Post

Trovato con oltre 70 chili di “botti” nascosti in casa. Gran parte nella cucina soggiorno e la restante in un box prefabbricato in un’area condominiale.

Un 27enne di Messina è stato denunciato dalla polizia perché deteneva illegalmente 72 chili di artifici pirotecnici con un quantitativo di esplosivo pari a più di 14 chili.

L’uomo era stato già denunciato a dicembre 2018 per commercio abusivo di materiale esplodente. Interrogato dai poliziotti, ha detto di avere acquistato i 7.313 botti di fine anno da una persona di cui non conosceva l’identità e di averlo fatto per festeggiare il Capodanno. Dopo l’intervento del Nucleo Artificieri della questura di Messina che hanno visionato e catalogato tutto il materiale, si è proceduto al sequestro.

Fonte: gds.it

(https://messina.gds.it/articoli/cronaca/2019/12/31/messina-oltre-70-chili-di-botti-nascosti-in-casa-denunciato-un-27enne-b4252412-83c6-479c-b6d0-563c8d4f06d7/)