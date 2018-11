Messina, paura per il maltempo esonda un torrente tra Taormina e Giardini Naxos

Connect on Linked in

Paura tra i centri abitati di Taormina e Giardini, dove è esondato il torrente Sirino. Il corso d’acqua ingrossatosi per via delle abbondanti piogge, ha trascinato via una Nissan Micra che si trovava parcheggiata sulla sponda destra.

L’auto si è fermata circa 50 metri più avanti sull’arenile, difficoltà anche a percorrere la via Crocefisso per raggiungere l’ospedale di Taormina, a causa dei numerosi smottamenti. Dopo l’allarme lanciato dai cittadini è giunta la Polizia municipale di Giardini e poco dopo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni. Gli uomini della Municipale hanno fatto rimuovere tutte le auto parcheggiate in via Sirina per consentire l’ingresso della gru dei Vigili del Fuoco fatta giungere da Messina per recuperare il l’auto.

Forte preoccupazione tra i residenti della zona, che da tempo chiedono la messa in sicurezza di quel tratto con lo svuotamento dell’alveo che spesso a causa delle forti piogge rischia di straripare rendendo inagibile la strada.

