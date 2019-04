Messina, Picchia e perseguita l’ex compagna: arrestato da Carabinieri e Polizia.

Print This Post

I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, unitamente a personale della Polizia di Stato della Questura di Messina, nel pomeriggio di martedì 16 aprile hanno tratto in arresto un 54enne del posto, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori e lesioni personali aggravate nei confronti dell’ex compagna.

Per due lunghi anni la vittima aveva subito e sopportato plurime condotte di maltrattamenti da parte del compagno. Una relazione sentimentale caratterizzata da umiliazioni, mortificazioni, insulti, minacce di morte e, soprattutto, aggressioni fisiche che, in più occasioni, hanno costretto la donna a fare ricorso alle medicazioni presso il pronto soccorso.

Nonostante ciò, la vittima non aveva mai trovato il coraggio di denunciare il 54enne, confidando in un miglioramento del loro rapporto di coppia che, tuttavia, è sempre stato caratterizzato da violenze fisiche e psicologiche. Quindi, temendo una escalation di violenza, la donna ha infine deciso di affidarsi alle forze dell’ordine per denunciare quanto lungamente subito, al contempo interrompendo la relazione sentimentale.

Tale decisione non è stata però accettata dall’uomo che, conoscendo le abitudini dell’ex compagna, ha cominciato a perseguitarla, facendosi trovare nei luoghi frequentati dalla stessa, telefonandole continuamente e minacciandola di morte.

Tutto ciò ha provocato un grave stato di ansia e di paura nella vittima tanto da indurla a cambiare le proprie abitudini di vita al fine di evitare qualunque contatto con il 54enne.

Il lavoro svolto dai Carabinieri e dalla Polizia, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Messina, ha posto fine a quel morboso desiderio di riallacciare una relazione oramai finita e caratterizzata da reiterati episodi di violenza.

Analizzando le risultanze investigative raccolte, infatti, l’Autorità Giudiziaria ha immediatamente emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 54enne che i Carabinieri della Stazione di Camaro Superiore e degli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Messina martedì 16 aprile hanno notificato all’uomo, conducendolo presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.