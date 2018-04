Print This Post

Una ragazza di 19 anni è stata iscritta sul registro degli indagati per aver investito un pedone.

L’uomo, 32enne, stava attraversando una strada in via Cesare Battisti quando, una moto guidata da una ragazza di 19 anni, lo ha preso in pieno facendolo cadere rovinosamente a terra.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima al Policlinico dove riversa in coma farmacologico.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato