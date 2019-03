Messina, rubano portafoglio e svuotano conto corrente: presi i colpevoli

Connect on Linked in

Gli uomini della polizia di stato di Messina hanno arrestato e posto ai domiciliari nella giornata di ieri 2 uomini di 33 e 60 anni originari del luogo per il reato di furto.

L’arresto è avvenuto in seguito a delle solerti indagini portate avanti dagli agenti in seguito al furto avvenuto lo scorso 17 dicembre all’interno di una farmacia nella zona sud della città dove i due depredarono il portafogli e il cellulare della propria vittima per poi utilizzare le carte di credito ivi custodite per effettuare diversi prelievi al bancomat.