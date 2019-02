Messina, rubano vestiti da un magazzino: coppia ai domiciliari

Print This Post

Una coppia di ladri rispettivamente di 46 e 58 anni è stata sorpresa a Messina dagli uomini delle forze dell’ordine con le mani nel sacco e accusata di furto aggravato in concorso.

Nel dettaglio, pare che i due fossero appena usciti da un esercizio commerciale situato in centro città con due giubbotti da bambino, un profumo e altri prodotti di cosmesi infilati all’interno della borsa a tracolla della donna.

Una volta fuori dal negozio, i due sospetti sono stati immediatamente segnalati alle forze dell’ordine che hanno dunque deciso di fare una perquisizione personale rinvenendo così non solo i capi rubati, per un valore di 263,98 euro, ma anche un paio di forbici e una tronchesina verosimilmente utilizzati per asportare dai singoli articoli placche ed etichette antitaccheggio.

Espletate le formalità di rito la coppia è stata infine posta

agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.

Di Pietro Geremia