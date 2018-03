Messina, si lancia nel vuoto dal terrazzo: in pericolo di vita una 24enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un gesto inspiegabile che rischia di essere fatale. Una ragazza di 24anni di Messina nella giornata di ieri ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal terrazzo di un’abitazione della centrale via Dogali.

Ad attutire la caduta della giovane, invece del duro asfalto è stata un’autovettura in sosta che, forse, l’ha salvata da una morte certa.

Nel dettaglio, sembra che la ragazza sia una studentessa fuori sede che pare abbia tentato l’insano gesto per motivi familiari.

Dopo il violento urto, la 24enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno immediatamente trasportata al Policlinico dove è rimasta in codice rosso per via di un trauma cranico, fratture agli arti inferiori, altre a numerose escoriazioni e dove sarebbe stata sottoposta a un intervento chirurgico nel corso del quale le sarebbe stata asportata la milza.

Di Pietro Geremia