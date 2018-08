Messina, si siede sul muro: precipita a emuore

Print This Post

Una vicenda che ha lasciato il segno quella avvenuta nella giornata di ieri a Messina. Un uomo di 43 anni, cameriere di professione, pare che sia deceduto la notte scorsa, intorno all’una e trenta, dopo essere precipitato dal muro di un sottopasso dall’altezza di 5 metri. Nel dettaglio, il quarantatreenne aveva finito il suo turno in un locale del centro quando, per motivi ancora da accertare, sedutosi sul muro è inspiegabilmente caduto indietro rovinando a terra. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118 tentanto in tutti i modo di rianimarlo, sfortunatamente senza riuscirci. Gli uomini dell’arma dei carabinieri stanno indagando sulla vicenda.

Di Pietro Geremia