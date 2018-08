Messina, Strutture a rischio: sindaco De Luca chiude tutte le scuole

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Con una clamorosa decisione, il sindaco Cateno De Luca ha firmato un’ordinanza indifferibile e urgente che prevede la chiusura di tutte le scuole di competenza della Città metropolitana e del municipio di Messina. Tale provvedimento arriva in seguito ai sopralluoghi effettuati dal sindaco e dal confronto con il responsabile provinciale dei vigili del fuoco. In una dichiarazione, lo stesso De Luca ha specificato che la sua decisione ha “la finalità di individuare, entro 7 giorni, le certificazioni di cui è provvisto ogni singolo immobile e di acquisire un quadro riguardante eventuali istanze di finanziamento presentate o eventuali somme per interventi da fare, ma a monte, ovviamente, la prima verifica è se esiste già un progetto che metta l’amministrazione nelle condizioni di poter agire”.

Di Pietro Geremia