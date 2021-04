Nel corso della nottata i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato un uomo di origini tunisine, da diversi anni in Italia, M.Z., 44enne pregiudicato, per tentato omicidio aggravato ai danni di un messinese 49/enne, incensurato.

Il gravissimo fatto di sangue è avvenuto ieri sera, attorno la mezzanotte, nella centralissima Piazza Francesco Lo Sardo. Dalle primissime ricostruzioni dei carabinieri, la vittima, in compagnia di alcuni amici, per banali motivi è stato aggredito dall’extracomunitario che – raccolta una bottiglia da terra ed infranta su un marciapiede – si è scagliato contro l’uomo, colpendolo all’emitorace ed al collo, per poi dileguarsi a piedi vie limitrofe.

Soccorso da una gazzella dell’Arma – prontamente giunta sul posto a seguito di richiesta al “112NUE” – il ferito, che perdeva copiosamente sangue, è stato trasportato dai militari presso il locale Ospedale “Piemonte” e lì sottoposto d’urgenza ad intervento chirurgico.

Tempestivi accertamenti condotti dai militari dell’Arma hanno consentito di identificare immediatamente il tunisino, e di rintracciarlo nei pressi del citato nosocomio, dove si era recato a causa di una vistosa ferita alla mano. L’Autorità Giudiziaria peloritana, notiziata dell’accaduto, ha avallato l’arresto dei Carabinieri e ha disposto la traduzione dell’uomo in carcere. Sono in atto ulteriori indagini per chiarire ulteriormente la dinamica dell’evento