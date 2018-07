Print This Post

Tanta paura nella notte per gli abitanti di Messina e Reggio Calabria a causa di un terremoto di magnitudo 4.4.

L’evento si è verificato alle 4.50 , il sisma è stato avvertito da moltissimi comuni in provincia di Messina e Calabria.

Diverse i residenti dei comuni colpiti che sono scesi in strada per la paura. Al momento non si hanno notizie di feriti o danni alle cose.

Maggiori aggiornamenti nelle prossime ore.