Messina, tragedia durante la partita di calcetto in famiglia: 48enne si accascia a terra e muore

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Sant’Alessio Siculo, paese in provincia di Messina. A.G., un 48enne residente a Savoca, nella frazione di S. Francesco di Paola, è deceduto durante quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla e normalissima partita a calcetto insieme ad amici e al figlio. A quanto pare, la tragedia è avvenuta intorno alle 23:00 in un campetto incontrada Lacco, vicino alla Strada Provinciale 12, quando l’uomo, ricevendo il pallone da un compagno, si sarebbe improvvisamente accasciato a terra morendo così tra la disperazione e le urla dei presenti. A nulla sono valsi i i tentativi da parte di sanitari del 118 di salvargli la vita utilizzando il defibrillatore i quali non hanno potuto fare altro che costatarne la morte.

Di Pietro Geremia