Messina, tragedia pasquale: giovane mamma si toglie la vita

Una festività pasquale decisamente non felice per gli abitanti della comunità di Rocca di Capri Leone, cittadina tirrenica in provincia di Messina.

A quanto pare infatti, nella giornata di ieri è stata trovata una giovane donna di 39 anni, morta suicida.

La donna, che era anche mamma di due figli, dalle prime indiscrezioni sembra che si sia suicidata proprio nel giorno di Pasqua all’interno del proprio appartamento anche se i motivi che hanno spinto la donna a compiere l’estremo gesto sono ancora sconosciuti.

La cittadina è ancora in stato di shock e non sono mancate le parole di cordoglio dei cittadini miste alle domande disperate sul perchè la donna abbia voluto uccidersi proprio nel giorni di festa.

Di Pietro Geremia