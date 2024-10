Una tragedia si è consumata sulla statale 113 in località Ortoliuzzo, dove un’anziana di 89 anni è rimasta vittima di un grave incidente stradale. La donna, alla guida della sua Daewoo Matiz, si è scontrata con un autocarro Renault ieri pomeriggio.

Inizialmente trasportata all’ospedale Piemonte, l’anziana è stata successivamente trasferita al Policlinico universitario di Messina a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Purtroppo, durante la notte, la donna è deceduta per le gravi ferite riportate nello scontro. Il tragico incidente ha riportato nuovamente l’attenzione sui rischi della circolazione lungo la statale 113, una strada spesso teatro di gravi sinistri.

Statale 113, un tratto a rischio per la sicurezza stradale

Le autorità locali stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare le cause dello scontro tra la Matiz e l’autocarro Renault. La statale 113 è da tempo considerata un tratto particolarmente critico in termini di sicurezza stradale, caratterizzata da alta densità di traffico e, spesso, incidenti gravi.

La polizia stradale invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nei tratti extraurbani e nelle ore di punta, per ridurre il numero di incidenti e garantire una circolazione più sicura per tutti.