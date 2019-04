Messina, travolto dal treno mentre raccoglie asparagi: morto un 57enne

Print This Post

Era intento a raccogliere asparagi quando, un 57enne, è stato travolto e ucciso sul colpo da un treno che viaggiava sulla Novara-Montalbano-Furnari nei pressi della località San Biagio.

Un’episodio analogo è avvenuto nelle scorse settimane a Canicattì, dove un uomo è stato anch’egli investito mortalmente da un treno.

I treni, in quel tratto di ferrovia, sono stati bloccati e sostituiti dai bus per le fermate a Barcellona Pozzo di Gotto e a Patti. Il tratto ferroviario è stato chiuso dalle 10.00 alle 13:15 per consentire alle forze dell’ordine di ricostruire l’accaduto. Sull’episodio è stata aperta un’indagine.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato