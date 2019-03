Messina, tre arresti dei carabinieri in esecuzione di ordini di custodia cautelare

Print This Post

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato tre pregiudicati, in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi dall’Autorità Giudiziaria peloritana .

I Carabinieri della Stazione di Messina Giostra, hanno arrestato R.S, 51enne messinese, in esecuzione di un ordine di carcerazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, resosi responsabile di una precedente evasione dagli arresti domiciliari cui era in atto sottoposto, nell’anno 2018.

I Carabinieri della Stazione di Villafranca Tirrena, hanno arrestato il 42enne messinese D.A., in esecuzione di un ordine di carcerazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, anch’egli resosi responsabile di una precedente evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto.

Infine, i Carabinieri della Stazione di Castanea delle Furie, hanno arrestato il 33enne C.G., già detenuto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, responsabile di reiterate violazioni degli obblighi della misura cui era sottoposto.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi.