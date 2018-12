Messina,arrestato un giovane per aver danneggiato le telecamere del Comune di Merì.

Connect on Linked in

I Carabinieri della Stazione di Merì hanno arrestato, sottoponendolo alla detenzione domiciliare, un 19enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Messina – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché è stato condannato, con sentenza definitiva, alla pena di 6 mesi di reclusione per il reato di danneggiamento aggravato in concorso.

I militari della Stazione di Merì avevano deferito in stato di libertà il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Messina poiché avevano raccolto elementi di prova in ordine alla sua responsabilità, in concorso con altri correi, nel danneggiamento aggravato delle telecamere di video sorveglianza del Municipio del Comune di Merì, commesso il 24 novembre 2015.

Il ragazzo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, in regime di detenzione domiciliare