“Dormirò qui visto che mi hanno portato una tenda. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la propria solidarietà e anche qualcosa da mangiare”.

Così il sindaco di Messina Cateno De Luca che si appresta a trascorrere la prima notte nel molo San Francesco del porto occupato stamattina per protesta contro l’obbligo del super Green pass per l’attraversamento dello Stretto. “Lo faccio – dice – per i tanti mi hanno scritto e che per motivi di salute o lavoro non possono attraversare lo Stretto e si trovano in serie difficoltà”