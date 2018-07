Messina,gruppo di Boy Scout smarriti nei boschi: ritrovati dai carabinieri con l’ausilio di elicottero(Foto)

Connect on Linked in

I Carabinieri delle Stazione di Malvagna e Roccella Valdemone, con l’ausilio di un velivolo del 12° Nucleo Elicotteri di Catania hanno ritrovato e tratto in salvo 10 boy scout di età compresa tra i 16 ed i 20 anni appartenenti al gruppo Agesci “Trabia 1” di Palermo, i quali durante un escursione mattutina, avevano perso il sentiero di riferimento e si erano inoltrati in un’impervia boscaglia connotata da folta vegetazione in località “Torrente Licopetri” senza riuscire a ritrovare la via.

Il capo scout, notata l’assenza del gruppo si rivolgeva ad una pattuglia della stazione Carabinieri di Malvagna, dando l’allarme. Si attivavano immediatamente le ricerche dei ragazzi scomparsi che non avevano al seguito nessun sistema Gps e che purtroppo, non erano raggiungibili al telefono poiché in quella vasta area di montagna non vi era copertura telefonica.

Dopo qualche ora di intense ricerche, grazie all’intervento dell’elicottero dell’Arma si riusciva a localizzare i 10 giovani dispersi e si procedeva al loro recupero da parte dei militari della stazione di Malvagna e di Roccella che, sotta la guida dei Carabinieri elicotteristi, raggiungevano in breve tempo il gruppo di ragazzi che veniva riportato al punto di ritrovo in Mojo Alcantara (ME).

I ragazzi dispersi sono stati fortunatamente ritrovati tutti in ottimo stato di salute e si sono potuti ricongiungere ai compagna che, preoccupati per la loro sorte, attendevano il buon esito delle ricerche.

Le attività che hanno visto impiegate numerose pattuglie dell’Arma territoriale ed un velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania sono state coadiuvate anche dalla presenza in loco di due squadre di vigili del fuoco.